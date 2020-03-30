У председателя Запорожской ОГА обнаружили COVID-19
30 марта, 2020, 14:26
Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак инфицирован коронавирусом
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского облсовета.
Сейчас Григорий Самардак находится дома под наблюдением семейного врача, его семья - на самоизоляции. Самардак обратился к жителям области с просьбой ответственно отнестись к карантину и поблагодарил медиков за помощь.
Напомним, в Запорожской области зафиксировано 11 случаев инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 30 марта в Киеве заболели COVID-19 заболели уже 102 человека, всего зараженных в Украине 480
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