Рада хочет разрешить суды в режиме видеоконференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующий законопроект №3276 в первом чтении поддержали 274 народных депутатов во время внеочередного заседания парламента 30 марта.

Законопроект вносит в Уголовный процессуальный кодекс изменения, предусматривающие временное установление на период карантина, особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, и рассмотрение отдельных вопросов в ходе судебного производства, что заключаются в следующем: если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства по мотивированному представлению этого суда оно может быть передано в другой суд, определенный судом апелляционной инстанции или головой Кассационного уголовного суда Верховного суда; в случае невозможности судьей рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, оно может быть передано на рассмотрение к другому судье или рассмотрено главой или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд.

Также судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не возражает.

Отмечается, что сторону обвинения обязано ходатайство о продлении срока содержания под стражей подавать не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей. Участие защитника в судебном заседании на время карантина будет обеспечивается в соответствии с требованиями действующего УПК. Таким образом, на период карантина будет гарантировано соблюдение задач и принципов уголовного производства, указывают законодатели.

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