"В зоны, где есть грязь и слюна, должны попадать и мыло, и антисептик": дерматолог о правильном мытье рук во время пандемии

30 марта, 2020, 17:56

Дерматолог, доктор медицинских наук Александр Литус сообщил о важности правильного мытья рук и практической пользе мыла с дозаторами

Об этом дерматолог рассказал в эфире программы "PRO здоровье спецвыпуск", передает Еспресо.TV

"Очень важно правильно мыть руки. Очень правильно сделать, чтобы в те зоны, где скапливается грязь и слюна с вирусом, туда попало и мыло, и антисептик. Для этого ВОЗ была разработана методика, каким образом надо мыть руки. Дома пользуйтесь, если есть возможность, одноразовыми салфетками. Вытерли руки, а дальше эту салфетку или сожгли, или выбросили в тот мусорный контейнер, который затем будет утилизирован. Это на сегодняшний день для человечества имеет более важные вещи, чем то, каким типом мыла мы пользуемся ", - подчеркнул Литус.

Дерматолог сказал, что не надо использовать воздушные сушилки, чтобы еще распространять вирус. А также добавил, что во время пандемии рекомендуется не носить длинные ногти, ведь куча вирусных частиц находится именно под ними.

Литус также отметил, что когда мы пользуемся мылом с дозаторами, то практически не контактируем со всей бутылкой и получаем мыло в правильном количестве, чтобы полностью обработать руки.

"Когда вы получаете, какую-то часть от помпы, то вы почти не контактируете с этим. Когда вы безусловно пользуетесь куском мыла, то обязательно после того, как вы намылили этим мылом, это мыло отдельно помыть под водой и положить обратно. Дело в том, что когда мы намыливайте, то не всегда достаточно получаем самого мыла на поверхность. И что мы делаем? Мы взяли какое-то количество мыла на ладони, а на верхнюю часть его не хватило, ведь оно среагировало с липидными остатками на коже. А когда есть помпа, то там дозировано, правильное количество мыла рассчитана, которой абсолютно достаточно, чтобы полностью обработать руки ", - подчеркнул дерматолог.

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