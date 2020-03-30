"Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство для производства антисептиков
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня депутаты проголосовали за изменения в законодательство, которые позволяют заложить цену на спирт без акциза в производство дезинфицирующего средства для антисептиков. До 30 апреля ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов. Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы ", - сообщил и.о. главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.
Отметим, речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". В частности, законопроект предусматривает временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
- Кабмин принял решение о запрете продажи за границу украинской этилового спирта.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-