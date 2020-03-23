Правительство запретило экспорт спирта из Украины до июня
23 марта, 2020, 16:59
Кабинет Министров Украины приняло решение о запрете продажи за границу украинского этилового спирта
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме.
"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт", - отметил он.
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