"Силы, которые привели к отставке правительства и генпрокурора, сейчас выступают за дефолт", - Гончарук призвал Раду проголосовать "антиколомойский" закон
Соответствующее видеообращение експремьер-министр Алексей Гончарук распространил в соцсетях.
Гончарук обратился к нардепам:
"Сейчас существует вакуум информации и разворачиваются сценарии, оторванные от реальности, но отвечают интересам отдельных групп влияния. Судя по тому, как развиваются события, в команде президента остается все меньше людей, которые готовы прямо говорить часто приятную правду."
Он добавил, что силы, которые ранее работали над отставкой его правительства и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сейчас выступают против МВФ и дефолта.
"Закон о банках необходимо проголосовать! Без него сотрудничества с МВФ не будет. Так же важно и принятие закона о свободном обороте земель. Ведь даже такой вариант реформы - большой шаг вперед для Украины", - подчеркнул бывший премьер.
"Что касается бюджета, то есть два наиболее опасных момента - существенное увеличение дефицита бюджета и отсрочка среднесрочного бюджетирования", - отметил он.
По мнению Гончарука, сейчас один из тех моментов, который принято называть решающими.
"Отказ от МВФ и дефолт - это худший сценарий для украинцев. Помните об этом, перед тем, как принимать решение. Сегодня в ваших руках судьба страны", - заключил он.
- Напомним, Комитет ВР поддержал "антиколомойский" законопроект
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
Читайте также
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина