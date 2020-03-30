"Силы, которые привели к отставке правительства и генпрокурора, сейчас выступают за дефолт", - Гончарук призвал Раду проголосовать "антиколомойский" закон

Соответствующее видеообращение експремьер-министр Алексей Гончарук распространил в соцсетях.

Гончарук обратился к нардепам:

"Сейчас существует вакуум информации и разворачиваются сценарии, оторванные от реальности, но отвечают интересам отдельных групп влияния. Судя по тому, как развиваются события, в команде президента остается все меньше людей, которые готовы прямо говорить часто приятную правду."

Он добавил, что силы, которые ранее работали над отставкой его правительства и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сейчас выступают против МВФ и дефолта.

"Закон о банках необходимо проголосовать! Без него сотрудничества с МВФ не будет. Так же важно и принятие закона о свободном обороте земель. Ведь даже такой вариант реформы - большой шаг вперед для Украины", - подчеркнул бывший премьер.

"Что касается бюджета, то есть два наиболее опасных момента - существенное увеличение дефицита бюджета и отсрочка среднесрочного бюджетирования", - отметил он.

По мнению Гончарука, сейчас один из тех моментов, который принято называть решающими.

"Отказ от МВФ и дефолт - это худший сценарий для украинцев. Помните об этом, перед тем, как принимать решение. Сегодня в ваших руках судьба страны", - заключил он.