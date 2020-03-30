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Espreso.tvСпорт"Реал" готов отпустить футболиста в МЮ за космические 500 млн евро

"Реал" готов отпустить футболиста в МЮ за космические 500 млн евро


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" требует от английского "Манчестер Юнайтед" 500 млн евро за полузащитника Федерико Вальверде

Об этом сообщает Diario Madridista.

Руководство испанского клуба согласилось отпустить игрока только за 500 млн евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста в качестве клаусула.

Боссы МЮ посчитали такую сумму слишком завышенной и приняли решение свернуть переговоры.

В текущем сезоне 21-летний Федерико Вальверде провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость испанца составляет 60 млн евро.

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