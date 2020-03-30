"Реал" готов отпустить футболиста в МЮ за космические 500 млн евро
30 марта, 2020, 13:16
Мадридский "Реал" требует от английского "Манчестер Юнайтед" 500 млн евро за полузащитника Федерико Вальверде
Об этом сообщает Diario Madridista.
Руководство испанского клуба согласилось отпустить игрока только за 500 млн евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста в качестве клаусула.
Боссы МЮ посчитали такую сумму слишком завышенной и приняли решение свернуть переговоры.
В текущем сезоне 21-летний Федерико Вальверде провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость испанца составляет 60 млн евро.
- 30 марта стало известно, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться о новом контракте с испанским клубом.
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