Знаменитый футболист не может договориться с "Реалом" о новом контракте
30 марта, 2020, 12:44
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться о новом контракте с испанским клубом
Об этом сообщает AS.
Нынешний контракт защитника "Реала" рассчитан до лета 2021 года, однако руководство готово предложить ему новое соглашение сроком до 2022 года.
34-летнего Рамоса не устраивает предложение "Реала" по новому соглашению. Футболист хотел бы продлить контракт до 2023 года, однако пока никакие официальные переговоры между испанцем и клубом не начинались.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 34 матча и забил 7 голов. С мадридским "Реалом" испанский центрбэк четыре раза выигрывал Лигу чемпионов
- 18 марта Серхио Рамос принял участие в странном челендже с туалетной бумагой.
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