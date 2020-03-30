Знаменитый футболист не может договориться с "Реалом" о новом контракте

30 марта, 2020, 12:44

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться о новом контракте с испанским клубом

Об этом сообщает AS.

Нынешний контракт защитника "Реала" рассчитан до лета 2021 года, однако руководство готово предложить ему новое соглашение сроком до 2022 года.

34-летнего Рамоса не устраивает предложение "Реала" по новому соглашению. Футболист хотел бы продлить контракт до 2023 года, однако пока никакие официальные переговоры между испанцем и клубом не начинались.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел 34 матча и забил 7 голов. С мадридским "Реалом" испанский центрбэк четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

18 марта Серхио Рамос принял участие в странном челендже с туалетной бумагой.