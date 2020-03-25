Принц Чарльз заразился коронавирусом
Об этом сообщает The Telegraph .
Сообщается, что положительный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус ... У него оказывались легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.
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Его жена герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. На данный момент супруги изолированно в имении в Шотландии.
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