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Espreso.tvОбществоПринц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз заразился коронавирусом


фото: reuters
У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус, его тест показал положительный результат

Об этом сообщает The Telegraph .

Сообщается, что положительный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус ... У него оказывались легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.

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Его жена герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. На данный момент супруги изолированно в имении в Шотландии.

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