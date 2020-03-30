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Espreso.tvОбществоПравительство Эстонии объявило чрезвычайное положение

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позже правительство не изменит решения

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR .

"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам чрезвычайное положения, но на весах не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Чрезвычайное положение касается среди прочего школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Запрещено проведение общественных мероприятий.

Сегодня состоится пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратас, министра внутренних дел Мартаи Хельме, министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и министра социальных дел Танел Кийка, на которой члены правительства дадут дополнительные объяснения.

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