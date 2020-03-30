Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение
Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR .
"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам чрезвычайное положения, но на весах не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.
Чрезвычайное положение касается среди прочего школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Запрещено проведение общественных мероприятий.
Сегодня состоится пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратас, министра внутренних дел Мартаи Хельме, министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и министра социальных дел Танел Кийка, на которой члены правительства дадут дополнительные объяснения.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
- Грузия вводит комендантский час.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-