Планируем довести количество ПЦР-тестов до 1 млн, - Ермак

30 марта, 2020, 18:43

На этой неделе в Украину из-за границы планируют доставить в 1 млн ПЦР-тестов, экспресс-тесты и медицинское оборудование необходимы для борьбы с коронавирусом, а также привлекут дополнительные самолеты, чтобы увеличить объем поставок

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook

"В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до 1 миллиона. Я уже не говорю о экспресс-тестах и разнообразном медицинском оборудовании. На этой неделе привлечем дополнительные самолеты, поэтому объемы поставок из-за рубежа существенно увеличатся", - сообщил Ермак.

Ермак отметил, что в течение последней недели увеличено количество лабораторных ПЦР-тестов для точной диагностики во всех областях Украины. Так, по его словам, из Китая и Южной Кореи привезли 250000 тест-систем, а также начато отечественное производство, и медицинские учреждения уже получили первые партии.

"Крайне важно обеспечить врачей и работников других ключевых отраслей, поскольку от них зависит защита жизни и здоровья украинцев. Поэтому в течение недели из-за рубежа доставлено 380 000 респираторов,

45000 защитных костюмов и других защитных средств ", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали

Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова, и добавил, что за неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и воинских частей, но и в аптеки страны.

Напомним, в воскресенье, 29 марта 2020 года, в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился транспортный борт с критическими в условиях пандемии коронавируса товарами, предоставленными правительством Китая.

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