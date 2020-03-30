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Espreso.tvСпортНяня Тарас: футболист "Шахтера" Степаненко нарушил карантин

Няня Тарас: футболист "Шахтера" Степаненко нарушил карантин


фото: Getty Images
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко не захотел отсиживаться дома во время карантина и отправился с семьей на пикник

Instagram-stories опубликовала жена Степаненко.

"Няня Тарас", - написала Маргарита Степаненко под одним из фото футболиста и детей.

По последним данным в Украине 480 больных коронавирус, 11 человек умерли и 6 выздоровели.

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В текущем сезоне 30-летний Тарас Степаненко провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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