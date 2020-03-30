Нарушил карантин: капитан английского клуба попал в ДТП
Об этом сообщает Aston Villa Indy в twitter.
По информации источника, Range Rover полузащитника повредил три автомобиля, которые были припаркованы у обочины. Грилиш пообещал владельцам, что возместит убытки, однако позже исчез в неизвестном направлении.
За несколько часов до ДТП Джек Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать условия карантина в условиях пандемии коронавируса.
В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 31 матч, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Грилиш является капитаном "Астон Виллы". Ориентировочная трансферная цена за англичанина составляет 38 млн евро.
- В сентябре 2019 года капитан английского "Дерби Каунти" Ричард Кео пьяным попал в ДТП.
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