Нарушил карантин: капитан английского клуба попал в ДТП

30 марта, 2020, 10:42

Хавбек английской "Астон Виллы" Джек Грилиш попал в автомобильную аварию и разбил свой Range Rover

Об этом сообщает Aston Villa Indy в twitter.

По информации источника, Range Rover полузащитника повредил три автомобиля, которые были припаркованы у обочины. Грилиш пообещал владельцам, что возместит убытки, однако позже исчез в неизвестном направлении.

За несколько часов до ДТП Джек Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать условия карантина в условиях пандемии коронавируса.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 31 матч, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Грилиш является капитаном "Астон Виллы". Ориентировочная трансферная цена за англичанина составляет 38 млн евро.