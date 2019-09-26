 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПьяный футболист английского клуба попал в ДТП и выбыл до конца сезона

Пьяный футболист английского клуба попал в ДТП и выбыл до конца сезона


фото: bbc
Капитан английского "Дерби Каунти" Ричард Кео выбыл до конца сезона из-за травмы колена, которую получил в ДТП

Об этом сообщает BBC.

Капитан английского "Дерби Каунти" Ричард Кео, вместе с несколькими партнерами по команде, попали в ДТП. Футболисты возвращались домой после командной вечеринки. Сообщается, что все футболисты были пьяны.

Жизни футболистов ничего не угрожает, однако Кео травмировал колено, и по решению клуба отстранен от тренировок до конца сезона.

"Небольшая группа футболистов, включая капитана команды Ричарда Кео, продолжала пить до поздней ночи. Они проигнорировали возможность отвезти их домой на клубных автомобилях", - говорится в заявлении клуба.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать