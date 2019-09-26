Пьяный футболист английского клуба попал в ДТП и выбыл до конца сезона

26 сентября, 2019, 17:50

Капитан английского "Дерби Каунти" Ричард Кео выбыл до конца сезона из-за травмы колена, которую получил в ДТП

Об этом сообщает BBC.

Капитан английского "Дерби Каунти" Ричард Кео, вместе с несколькими партнерами по команде, попали в ДТП. Футболисты возвращались домой после командной вечеринки. Сообщается, что все футболисты были пьяны.

Жизни футболистов ничего не угрожает, однако Кео травмировал колено, и по решению клуба отстранен от тренировок до конца сезона.

"Небольшая группа футболистов, включая капитана команды Ричарда Кео, продолжала пить до поздней ночи. Они проигнорировали возможность отвезти их домой на клубных автомобилях", - говорится в заявлении клуба.