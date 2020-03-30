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Espreso.tvОбществоНа Киевщине от COVID-19 умерло двое мужчин, - и.о. главы ОГА Володин

На Киевщине от COVID-19 умерло двое мужчин, - и.о. главы ОГА Володин


фото: reuters
Умер 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь

Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает "РБК-Украина".

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилаь печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47 летний житель города Белая Церковь", - сказал Володин.

По данным Министерства здравоохранения, в Киевской области COVID-19 заразились 49 украинцев.

Напомним, 30 марта в Черновцах от COVID-19 умер пожилой мужчина.

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