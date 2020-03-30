В Черновцах еще одна смерть от коронавируса: умер пожилой мужчина, - мэр города

30 марта, 2020, 15:46

30 марта пожилой мужчина, больной COVID-19, умер в больнице

Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук в Facebook.

"В результате заражения коронавирусом в больнице скончался житель Черновцов пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", - написал мэр.

Каспрук отметил, что похоронят мужчину, скорее всего, без присутствия родных.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 30 апреля в Черновицкой области шестеро больных коронавирусом и один человек с подозрением на COVID-19 находятся на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое

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