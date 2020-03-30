Коронавирус: в Кропивницкому заразился водитель маршрутки

30 марта, 2020, 08:58

Водитель маршрутного такси в Кропивницкому заболел COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Не выйдут на свои маршруты водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19.

Медицинские работники предприятия, которые непосредственно контактировавших с больным, будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.