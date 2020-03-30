Коронавирус: в Кропивницкому заразился водитель маршрутки
30 марта, 2020, 08:58
Водитель маршрутного такси в Кропивницкому заболел COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Не выйдут на свои маршруты водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19.
Медицинские работники предприятия, которые непосредственно контактировавших с больным, будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.
- По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев заболевания коронавирусом.
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