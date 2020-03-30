Коронавирус: США разработали тест, который определяет результат за 5 минут

30 марта, 2020, 15:57

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories разработала новый быстрый портативный тест на Covid-19

Об этом сообщает Неделя со ссылкой на Los Angeles Times .

"Компания Abbott Laboratories представила тест на коронавирус, который может определить, заражен ли человек, только за пять минут. Он настолько мал и портативный, что его можно использовать почти в любых учреждениях здравоохранения", - пишут в сообщении .

Вице-президент по исследованиям и разработкам Джона Фрелса утверждает, что компания планирует поставлять 50 000 тестов в день, начиная со среды, 1 апреля.

Объясняют, что молекулярный тест ищет те фрагменты генома коронавируса, которые можно быстро обнаружить. Отмечается, что тщательный поиск, чтобы окончательно исключить инфекцию, может занять до 13 минут.

При проведении теста берется мазок из носа или задней стенки горла. После этого полученные фрагменты смешиваются с химическим раствором, разрушает вирус и высвобождает его РНК. Затем полученная смесь вводится в систему ID Now - небольшую коробку весом чуть меньше 3,18 килограмм. Система основана на технологии, которая позволяет идентифицировать и усиливать отдельные последовательности генома коронавируса.