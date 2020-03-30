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Espreso.tvОбществоКНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки


фото: KCNA
В понедельник, 30 марта, Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Об этом сообщает DW .

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.

В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

Также испытания ракет в Северной Корее проводились 2, 9 и 21 марта.

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