КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

30 марта, 2020, 14:19

В понедельник, 30 марта, Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Об этом сообщает DW .

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР.

В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

Также испытания ракет в Северной Корее проводились 2, 9 и 21 марта.