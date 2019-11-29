КНДР запустила две ракеты в Японском море
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военнослужащего Южной Кореи.
"Северная Корея выпустила два снаряда с, как считается, многозарядной пусковой установки в четверг", - говорится в сообщении.
Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены с прибрежного города Йонпо около пяти часов вечера по местному времени. Ракеты пролетели до 380 км, достигнув высоты 97 км.
Южнокорейские вооруженные силы выражают "глубокое сожаление" и призывают Пхеньян прекратить эскалацию напряженности.
Пока неизвестно, присутствовал на запуске лидер КНДР Ким Чен Ын.
Испытания также совпало с празднованием Дня благодарения в США и произошло за день до второй годовщины запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь континентальной территории США.
Как сообщалось ранее, 31 октября две большие ракеты были запущены КНДР в сторону Японского моря.
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