Карантин: Кабмин упростил получение выплат для безработных, - Шмыгаль

30 марта, 2020, 08:25

Кабмин на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - написал он.