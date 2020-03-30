Карантин: Кабмин упростил получение выплат для безработных, - Шмыгаль
30 марта, 2020, 08:25
Кабмин на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - написал он.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение о обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
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