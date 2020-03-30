Для госпитализации инфицированных коронавирусом выделено 240 больниц

30 марта, 2020, 08:46

Министерство здравоохранения определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Об этом сообщается на сайте Национальной службы здоровья Украины

В стране 4189 мест для изоляции больных.

В целом по Украине предусмотрено 240 медицинских учреждений для госпитализации пациентов, чье состояние ухудшается, у них есть 67 тыс. койко-мест. Количество инфекционных койко-мест - 11000.

Аппаратов ИВЛ в наличии - 1868. Также 3700 врачей работают в первой очереди борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев заболевания коронавирусом.

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