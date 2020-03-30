День в ООС: один боец погиб, четверо ранены
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстрелял украинские позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов калибра 82 и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы целом выпустив 22 мины.
Также обстрелы были зафиксированы вблизи Песок, в окрестностях Невельского, неподалеку Марьинки и у Авдеевки.
Также враждебные обстрелы были зафиксированы недалеко Новолуганского, вблизи населенного пункта Хутор Вольный и Шумов, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 30 марта, в результате обстрела вражеских один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 марта на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ
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