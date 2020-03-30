День в ООС: один боец погиб, четверо ранены

30 марта, 2020, 18:45

С начала текущих суток, 30 марта, на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял украинские позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов калибра 82 и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы целом выпустив 22 мины.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Песок, в окрестностях Невельского, неподалеку Марьинки и у Авдеевки.

Также враждебные обстрелы были зафиксированы недалеко Новолуганского, вблизи населенного пункта Хутор Вольный и Шумов, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 30 марта, в результате обстрела вражеских один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ

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