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Espreso.tvОбществоНа Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ

На Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ

30 марта Украина потеряла еще одного защитника, от снайперского огня боевиков погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также, на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждения, ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

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