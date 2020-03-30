На Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ
30 марта, 2020, 17:37
30 марта Украина потеряла еще одного защитника, от снайперского огня боевиков погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Также, на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждения, ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.
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