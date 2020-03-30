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Espreso.tvСпорт66-летний тренер "Галатасарая" вылечился от коронавируса

66-летний тренер "Галатасарая" вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим вылечился от коронавируса

Об этом сообщает LIV Hospital Group y twitter.

Сегодняшние анализы 66-летнего турка на COVID-19 были негативными и специалист будет выписан из местной больницы.

Фатих Терим был помещен в LIV Hospital 23 марта.

По последним данным в Турции более 9 тыс. больных коронавирусом, 105 выздоровели и 131 человек умер.

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