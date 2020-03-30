66-летний тренер "Галатасарая" вылечился от коронавируса

30 марта, 2020, 16:11

66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим вылечился от коронавируса

Об этом сообщает LIV Hospital Group y twitter.

Сегодняшние анализы 66-летнего турка на COVID-19 были негативными и специалист будет выписан из местной больницы.

Фатих Терим был помещен в LIV Hospital 23 марта.

По последним данным в Турции более 9 тыс. больных коронавирусом, 105 выздоровели и 131 человек умер.

Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir pic.twitter.com/cK3IpWcI9f - Liv Hospital Group (@livhospital) March 30, 2020

18 марта главный тренер бразильского "Фламенго" Жорже Жезус рассказал, что не чувствует симптомов коронавируса.

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