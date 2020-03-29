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Espreso.tvОбществоЖенщина, которую сделали "виновной" в заражении сел в Черновицкой области, просит на коленях прощения

Женщина, которую сделали "виновной" в заражении сел в Черновицкой области, просит на коленях прощения

Блок-пост рядом с Колинковцами
Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина по имени Елизавета, якобы смогла заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощения

Об этом со ссылкой на Обозреватель передает Еспресо.TV.

Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус.

Как отмечается, приехав домой, местная жительница принимала активное участие в общественной жизни своего села Колинковцы.

Она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта 2020 года, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с головой Колинковцев.

"В результате она заразила не только своих детей и внуков: сам голова села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом", - говорится в материале.

На сегодня, напомним, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

А вместе с Колинковцами на карантин посадили еще три села: Топоривцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропы перекрыли шлагбаумами.

"Виновница" такой ситуации записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками.

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", - со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами.

"Каждую ночь дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", - плачет женщина.

Кроме того, что дома у них нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также женщина стала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью.

"Оставьте моего Максимка и Сашу, оставьте мою Катюшу, Наталью", - причитает женщина.

"Я вас прошу, хотите расправиться - вызовите меня в деревню, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что ни одна мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня", - обращается к соседям Елизавета

Это видео Елизавета рассылает своим односельчанам через соцсети. Сейчас в Колинковцах 14 случаев коронавируса, среди заболевших дети и внуки Лизы.

В селе говорят, что сначала были злы на женщину, потому что, вернувшись из Италии, она не сидела дома, а ездила и ходила по всей области. Хотя прекрасно знала, какая ситуация в Италии.

Сейчас в селе многие болеют, в основном в легкой форме. Однако обещанных тестов на коронавирус здесь так и не дождались. А многие медики тоже пошли на самоизоляцию.

Также многих соседей обращения женщины тронуло, они обещают не трогать семью, и говорят, что такой агрессии, чтобы поджечь дом, у них не было.

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