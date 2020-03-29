29 марта, 2020, 16:45

Согласно открытым данным высокие показатели заболеваемости Covid-19 по состоянию на первую половину дня воскресенья, 29 марта 2020 года, регистрировались в семи регионах

Речь идет о столице, столичной области и области в бассейне реки Днестр (исключение составляет Черкасская область), передает Еспресо.TV.

Эта "семерка" выглядит следующим образом:

1) Киев - 82 случая;

2) Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

3) Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

4) Черкасская область - 46 случаев;

5) Киевская область - 45 случаев;

6) Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

7) Винницкая область - 22 случая.

При этом в Черкасской зафиксированные объемы распространения коронавируса резко подскочили с 3 до 46 только за последние сутки.

В других частях Украины эти цифры значительно ниже и пока в среднем не превышают 10 случаев.

В общем насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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