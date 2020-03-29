 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCovid-19 в Украине: больше всего болеют в Киеве и прилегающих к Днестру областях

Covid-19 в Украине: больше всего болеют в Киеве и прилегающих к Днестру областях


фото: empr.media
Согласно открытым данным высокие показатели заболеваемости Covid-19 по состоянию на первую половину дня воскресенья, 29 марта 2020 года, регистрировались в семи регионах

Речь идет о столице, столичной области и области в бассейне реки Днестр (исключение составляет Черкасская область), передает Еспресо.TV.

Эта "семерка" выглядит следующим образом:

1) Киев - 82 случая;

2) Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

3) Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

4) Черкасская область - 46 случаев;

5) Киевская область - 45 случаев;

6) Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

7) Винницкая область - 22 случая.

При этом в Черкасской зафиксированные объемы распространения коронавируса резко подскочили с 3 до 46 только за последние сутки.

В других частях Украины эти цифры значительно ниже и пока в среднем не превышают 10 случаев.

В общем насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать