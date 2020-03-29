Covid-19 в Украине: больше всего болеют в Киеве и прилегающих к Днестру областях
Речь идет о столице, столичной области и области в бассейне реки Днестр (исключение составляет Черкасская область), передает Еспресо.TV.
Эта "семерка" выглядит следующим образом:
1) Киев - 82 случая;
2) Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
3) Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
4) Черкасская область - 46 случаев;
5) Киевская область - 45 случаев;
6) Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
7) Винницкая область - 22 случая.
При этом в Черкасской зафиксированные объемы распространения коронавируса резко подскочили с 3 до 46 только за последние сутки.
В других частях Украины эти цифры значительно ниже и пока в среднем не превышают 10 случаев.
В общем насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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