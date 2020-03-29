В Одессе коронавирус подозревают в более чем 100 больных, - Марцинкив

29 марта, 2020, 10:06

В медучреждениях Ивано-Франковская находятся 98 пациентов с пневмониями. Среди них одна беременная женщина и 26 детей

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время онлайнового брифинге в субботу, 28 марта 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .

Шесть пациентов находятся в реанимации, у всех них экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус.

Всего в Ивано-Франковске экспресс-тестами проверили на коронавирус 50 пациентов. Из них 13 положительные: девятый ЦКМЛ и четвёртого ГКБ №1.

Ни одного положительного теста нет у роддоме и городской детской больнице.

В областной инфекционной больнице находятся 40 иванофранковцев с подозрением на коронавирус. Лабораторно подтверждено коронавирусная инфекция в 9 жителей Ивано-Франковска и двух жителей Чукаловки.

В областном фтизиопульмонологический центре находится 17 жителей Ивано-Франковска (три из коронавирусом).

"Есть негативная новость, к сожалению, среди больных есть двое медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - сказал Марцинкив.

По его словам, сейчас в более 100 жителей Ивано-Франковска подозревают коронавирус.

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