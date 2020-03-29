В Нидерландах нарушители карантина среди юрлиц будут штрафоваться на 4 тыс. евро, физлица - на 400
Об этом с места событий рассказала жительница Гааги Надежда Янева во время прямого включения в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль, которая 28 марта 2020 вышла на Еспресо.TV .
Для того же чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса введено два вида штрафов - в размере 4 тыс. и 400 евро.
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Админстративно наказание меньше будут нести те лица, которые во время прогулок на свежем воздухе не придерживаются обязательной сейчас дистанции в 1,5 м, больше - организаторы запрещенных ныне массовых мероприятий, отметила женщина.
"С 23 марта правительство усилило меры и продолжил наш карантин до 1 июня. То есть отменяются все мероприятия, общественные собрания, и на них накладывается штраф 4 тыс. евро, если люди там участвуют. Нам разрешено гулять в парках или на пляжах, но надо держаться друг от друга на дистанции не менее 1,5 м. Это самое-самое главное условие, которого следует придерживаться. Людям дают штрафы 400 евро и больше, если они гуляют группой из трех и более человек, не являющимися членами одной семьи , и находятся на дистанции, близкой 1,5 м. Такие у нас штарфы. Но люди воспринимают все очень спокойно и то, что я вижу, преимущественно все люди соблюдают правила. Во время встречи на улице знакомые держатся на дистанции в 1,5-2 м друг от друга, они не приближаются и так и перекликаются. И так и общаются друг с другом ", - рассказала подробности Надежда Янева.
- По последним данным , в Нидерландах количество зараженных - более 2 тыс. человек. Количество смертей превысило полсотни.
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