В Нидерландах министр здравоохранения потерял сознание на дебатах о коронавирусе. ВИДЕО

19 марта, 2020, 12:12

Отвечая на вопрос, глава Минздрава Нидерландов Брюно Браунс рухнул под трибуну

Об этом сообщает NOS , передает "Укринформ".

"Министру здравоохранения стало плохо, когда он отвечал на вопросы. Браунс заверил, что уже чувствует себя лучше. Он уверен, что в инциденте виновата усталость ", - говорится в сообщении.

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Напомним, по последним данным, в Нидерландах количество зараженных - более 2 тыс. человек. 58 смертей.