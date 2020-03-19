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Espreso.tvОбществоВ Нидерландах министр здравоохранения потерял сознание на дебатах о коронавирусе. ВИДЕО

В Нидерландах министр здравоохранения потерял сознание на дебатах о коронавирусе. ВИДЕО


фото: скріншот відео
Отвечая на вопрос, глава Минздрава Нидерландов Брюно Браунс рухнул под трибуну

Об этом сообщает NOS , передает "Укринформ".

"Министру здравоохранения стало плохо, когда он отвечал на вопросы. Браунс заверил, что уже чувствует себя лучше. Он уверен, что в инциденте виновата усталость ", - говорится в сообщении.

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Напомним, по последним данным, в Нидерландах количество зараженных - более 2 тыс. человек. 58 смертей.

 

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