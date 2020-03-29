Самый большой архив газет и журналов Украины заработал без ограничений

29 марта, 2020, 13:09

Подобно многим другим образовательным и гуманитарным сетевым проектам электронное хранилище украинской периодики прошлых лет Libraria на период общегосударственного карантина предоставило полный доступ к своей коллекции для всех желающих

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Открываем полный доступ к нашему ресурсу libraria.ua .

Просмотр всех коллекций архива украинской периодики будет доступен до 10 апреля 2020 года.

Следите за дальнейшими сообщениями и берегите себя ", - говорится на фейсбук-странице проекта.

Как отмечает известный украинский историк, исследователь рассекреченных архивов советских спецслужб Эдуард Андрющенко , речь идет о распознанном тексте с возможностью навигации с помощью поиска.

"Это не просто сканы - текст распознан (хотя иногда с ошибками), и можно искать по всей базе любые слова", - отмечает он в своем авторском телеграмм-канале KGB files .

Справка

Libraria - проект компании "Архивные информационные системы" (АИС), осуществляется в сотрудничестве с библиотеками, архивами и научными институтами в Украине и за ее пределами. Цель проекта - оцифровать и предоставить доступ онлайн к как можно большему массиву украинской исторической периодики.

"Мы начали работу над созданием ресурса 2012 года, когда было отсканировано первые коллекции украинских газет. Сейчас оцифровано около 700 000 страниц более 400 изданий на украинском, польском, немецком, румынском, идиш, крымско-татарском и русском языках, издававшихся в разных регионах Украины и за ее пределами от начала до 50-х годов. Ресурс постоянно наполняется. Мы продолжаем работы и планируем представить в ближайшие годы несколько миллионов страниц значительно расширив географические и хронологические рамки проекта ", - говорят организаторы.

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