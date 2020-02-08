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Espreso.tvОбществоВ сети опубликовано документальные свидетельства целенаправленного уничтожения КГБ и КПСС могил Сечевых Стрельцов

В сети опубликовано документальные свидетельства целенаправленного уничтожения КГБ и КПСС могил Сечевых Стрельцов


фото: YouTube
Известный украинский историк Эдуард Андрющенко опубликовал на созданном им Telegram-канале KGB files отчет КГБ при Совете министров Украинской ССР для ЦК Компартии о проведенной работе по целенаправленному разрушению мест захоронения Украинских Сечевых Стрельцов на Яновском кладбище, во Львове

Документ подготовлен летом 1971 г. передает Еспресо.TV.

Причиной беспокойства советских оккупантов, как отмечается, стало то, что эти могилы превратили в место встреч "националистически и религиозно настроенных элементов". В частности, крупейшее такое собрание имело место на праздник Троицы.

"Учитывая это, Львовский обком КПУ 11 июня 1971 года принял постановление, которым, в частности, обязал Львовский горисполком принять меры по постепенной ликвидации могил украинских буржуазных националистов и других врагов советской власти.

Во исполнение постановления обкома КПУ часть ранее разрушенных могил Сечевых Стрельцов была снесена и на этом месте осуществляются новые захоронения. По состоянию на 15 августа 1971 года осуществлено 18 таких захоронений", - отчитываются в республиканском КГБ.

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