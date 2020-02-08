В сети опубликовано документальные свидетельства целенаправленного уничтожения КГБ и КПСС могил Сечевых Стрельцов
Документ подготовлен летом 1971 г. передает Еспресо.TV.
Причиной беспокойства советских оккупантов, как отмечается, стало то, что эти могилы превратили в место встреч "националистически и религиозно настроенных элементов". В частности, крупейшее такое собрание имело место на праздник Троицы.
"Учитывая это, Львовский обком КПУ 11 июня 1971 года принял постановление, которым, в частности, обязал Львовский горисполком принять меры по постепенной ликвидации могил украинских буржуазных националистов и других врагов советской власти.
Во исполнение постановления обкома КПУ часть ранее разрушенных могил Сечевых Стрельцов была снесена и на этом месте осуществляются новые захоронения. По состоянию на 15 августа 1971 года осуществлено 18 таких захоронений", - отчитываются в республиканском КГБ.
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