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Espreso.tvОбществоКоронавирусом заболел еще один нардеп от "Слуги народа"

Коронавирусом заболел еще один нардеп от "Слуги народа"


фото: facebook
Коронавирусом заболел народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас. Владимир сейчас находится в Хмельницком, в инфекционной больнице", - написала Кравчук.

По ее словам, на заседании фракции "Слуга народа" 27 марта его не было. А со времени проведения внеочередного заседания 17 марта он находился в самоизоляции дома.

  • Напомним, 29 марта избранная по 194-му округу народный депутат Любовь Шпак (фракция "Слуга народа") на самоизоляции, поскольку имеет симптомы Covid-19. Перед этим она общалась в парламенте с коллегой Сергеем Рудыком, у которого, как известно, подтвержден Covid-19.

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