39-летняя "слуга народа" Любовь Шпак говорит, что имеет симптомы коронавируса

29 марта, 2020, 12:06

Выбранная по 194-м округу народный депутат Любовь Шпак (фракция "Слуга народа") сейчас на самоизоляции, имея симптомы Covid-19. Перед этим она общалась в парламенте с коллегой Сергеем Рудыком, у которого, как известно, подтвержден Covid-19

Об этом Шпак рассказала изданию Журналист , передает Еспресо.TV.

"Во внефракционного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирус Covid-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас она на самоизоляции.

По ее словам, если человек чувствует, что состояние его здоровья ухудшилось, то конечно надо соблюдать самоизоляцию, и депутаты должны делать так же, ведь это рекомендации специалистов. Иначе в противном случае, человек, который болеет, подвергает опасности других.

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"Поэтому ограничения, которые вводят, нужны, ведь на время карантина многие украинцы дома, и они гуляют, ходят в магазин, все это без дополнительной защиты, люди контактируют между собой, и соответственно это создает риски для распространения болезни", - пояснила Шпак.

В начале марта гражданская сеть "Опора", называла Шпак среди крупнейших парламентских прогульщиков.

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