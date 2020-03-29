 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество39-летняя "слуга народа" Любовь Шпак говорит, что имеет симптомы коронавируса

39-летняя "слуга народа" Любовь Шпак говорит, что имеет симптомы коронавируса

Любовь Шпак
фото: YouTube
Выбранная по 194-м округу народный депутат Любовь Шпак (фракция "Слуга народа") сейчас на самоизоляции, имея симптомы Covid-19. Перед этим она общалась в парламенте с коллегой Сергеем Рудыком, у которого, как известно, подтвержден Covid-19

Об этом Шпак рассказала изданию Журналист , передает Еспресо.TV.

"Во внефракционного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирус Covid-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом. И увидим, что покажет тест", - отметила нардеп.

Сейчас она на самоизоляции.

По ее словам, если человек чувствует, что состояние его здоровья ухудшилось, то конечно надо соблюдать самоизоляцию, и депутаты должны делать так же, ведь это рекомендации специалистов. Иначе в противном случае, человек, который болеет, подвергает опасности других.

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

"Поэтому ограничения, которые вводят, нужны, ведь на время карантина многие украинцы дома, и они гуляют, ходят в магазин, все это без дополнительной защиты, люди контактируют между собой, и соответственно это создает риски для распространения болезни", - пояснила Шпак.

 

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

29 марта, 2020 воскресенье

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать