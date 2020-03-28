В Запорожье женщина выздоровела от коронавируса

28 марта, 2020, 15:14

В Запорожской области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19

Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок в facebook.

"По состоянию на 11.00 выписано домой из областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - написал Туринок.

По его словам, женщину выписали после двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на коронавирус. Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек.

Напомним, 20 марта в Украине человек впервые выздоровел после заражения коронавирусом COVID-19.

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