В Запорожье женщина выздоровела от коронавируса
28 марта, 2020, 15:14
В Запорожской области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19
Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок в facebook.
"По состоянию на 11.00 выписано домой из областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - написал Туринок.
По его словам, женщину выписали после двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на коронавирус. Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек.
- Напомним, 20 марта в Украине человек впервые выздоровел после заражения коронавирусом COVID-19.
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