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Espreso.tvОбществоВ Запорожье женщина выздоровела от коронавируса

В Запорожье женщина выздоровела от коронавируса


фото: Укрінформ
В Запорожской области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19

Об этом сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок в facebook.

"По состоянию на 11.00 выписано домой из областной инфекционной  больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - написал Туринок.

По его словам, женщину выписали после двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на коронавирус. Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек.

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