В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский

20 марта, 2020, 12:08

В Украине человек впервые выздоровел после заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!" - сказал Зеленский.

Президент также сообщил о получении первой партии экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

Новость дополняется.