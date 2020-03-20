В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский
20 марта, 2020, 12:08
В Украине человек впервые выздоровел после заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!" - сказал Зеленский.
Президент также сообщил о получении первой партии экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.
Новость дополняется.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-