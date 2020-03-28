В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находится 158 военнослужащих ВСУ
28 марта, 2020, 13:13
По состоянию на утро субботы, 28 марта 2020 года, среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины не обнаружено случаев заболевания Covid-19
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины сообщает Еспресо.TV .
"По состоянию на 07:00 28 марта в Вооруженных Силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусов типа Covid-19 не зарегистрированы", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что в изоляции, в том числе в самоизоляции, находятся 158 человек.
- По состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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