Среди четырех больных в Умани есть полугодовалый ребенок, - мэр Цебрий
Об этом на своей странице информирует уманский городской голова Александр Цебрий, передает Еспресо.TV.
По его словам, вчера в Уманскую инфекционную больницу обратились шесть человек. Образцы для исследования были отобраны и отправлены в Черкассы.
Два результаты оказались отрицательными, четыре из них показали положительный результат заболевания Covid-19.
"Все они находятся в нашей инфекционной больнице. Наши врачи делают все необходимое в таких случаях. Наша больница обеспечена всем необходимым, но все мы должны им помогать для того, чтобы наши врачи могли бесперебойно работать, оказывать нам медицинскую помощь", - подчеркнул Цебрий.
"Я хочу призвать жителей Умани в который раз не паниковать, но быть социально ответственным. Прежде всего придерживаться карантинного режима. Позаботиться о стариках, о своих родителях", - добавил мэр Умани.
- Перед этим сообщалось о трех инфицированных в Черкасской области.
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