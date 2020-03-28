Среди четырех больных в Умани есть полугодовалый ребенок, - мэр Цебрий

28 марта, 2020, 19:40

В Умани в субботу, 28 марта 2020 года, лабораторно подтверждено четыре случая заражения коронавирусом, среди них - шестимесячный ребенок

Об этом на своей странице информирует уманский городской голова Александр Цебрий, передает Еспресо.TV.

По его словам, вчера в Уманскую инфекционную больницу обратились шесть человек. Образцы для исследования были отобраны и отправлены в Черкассы.

Два результаты оказались отрицательными, четыре из них показали положительный результат заболевания Covid-19.

"Все они находятся в нашей инфекционной больнице. Наши врачи делают все необходимое в таких случаях. Наша больница обеспечена всем необходимым, но все мы должны им помогать для того, чтобы наши врачи могли бесперебойно работать, оказывать нам медицинскую помощь", - подчеркнул Цебрий.

"Я хочу призвать жителей Умани в который раз не паниковать, но быть социально ответственным. Прежде всего придерживаться карантинного режима. Позаботиться о стариках, о своих родителях", - добавил мэр Умани.

Перед этим сообщалось о трех инфицированных в Черкасской области.

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