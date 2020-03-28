Один из трех больных коронавирусом в Черкасской области работал водителем и контактировал с десятками людей, - СМИ

28 марта, 2020, 18:39

В Черкасской городской инфекционной больнице сейчас находится третий человек в области с диагнозом "коронавирус". Это житель города Каменка Черкасской области

Об этом в субботу, 28 марта 2020 года, во время своего ежедневного видеоотчета о состоянии дел в городе и области, сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, передает Еспресо.TV.

"Один человек поступил к нам из Каменки. Это подозреваемый на Covid-19. Анализ показал положительный результат. Он сейчас изолирован, находится под наблюдением врачей", - отметил Бондаренко в эфире местного телеканала Антена.

По его словам, еще 6 взрослых имеют пока не подтвержденное подозрение на это заболевание. Их было больше, но у 5 человек тест оказался отрицательным.

"На сегодняшний день защитной одежды и медикаментов хватает полностью", - добавил Бондаренко.

Как уточняет ВиЧЕрпно, человек, инфицированный коронавирусом в Каменке, работал водителем. Установлено, что после своего заражения он контактировал с около 25 лицами. Их личности установлены, людей проверяют медики.

При этом вторым лицом, у которого обнаружили коронавирус на Черкасщине, стала жена 39-летнего жителя села Родниковка Уманского района, у которого предварительно диагностировали это заболевание.

Упомянутый водитель, таким образом, стал в области третьим больным Covid-19. Его госпитализировали. Пациент изолирован, находится под наблюдением, состояние стабильное.

По сегодняшним официальным данным, в Черкасской области только три зарегистрированных больных коронавирусом, а в целом по стране - 311. За сутки количество таких случаев увеличилось на 93.

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