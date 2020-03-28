С 28 марта в зоне ООС вводятся ограничительные мероприятия
Об этом сегодня, 27 марта, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Усиленные меры вводятся на всех блокпостах. На 7 из них полицейские будут осуществлять температурный скрининг", - сказал Троян.
Заместитель председателя Нацполиции отметил, что на блокпостах в зоне ООС круглосуточно несут службу полицейские и нацгвардейцы. Все они обеспечении средствами индивидуальной защиты.
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"Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Такие лица будут проходить обязательный температурный скрининг", - рассказал Троян.
Въезд в район проведения операции журналистов, волонтеров и граждан, которым необходимо будет попасть туда по насущным проблемам, будет осуществляться исключительно по согласованию командования ООС.
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