Иван Леньо: У нас президент фактически был избран благодаря одному-единственному сериалу

25 декабря, 2019, 10:17

Сергей Руденко

Украинский музыкант и лидер рок-группы KOZAK SYSTEM - в программе "Досье" с Сергеем Руденко

Слово - оружие. А песенное слово - очень мощное оружие. Это доказывает наш гость, чье творчество - больше, чем культура. Его творчество - это часть украинского культурного оружия. У нас в гостях украинский музыкант и лидер рок-группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо.

Начинаем с блиц-опроса. Короткие вопросы - короткие ответы. На реакцию - 10 секунд. Что вы считаете своей самой большой победой в жизни?

Ну, если бы моя жизнь сегодня заканчивалось, это был бы один факт. А поскольку я надеюсь еще жить довольно долго, то в каждый период моей жизни были какие-то победы и какие поражения. Какую-то одну я не выделю.

Тогда я спрошу вас о поражении. Что вы считаете самым большим поражением в жизни?

Все, что происходит со мной, имеет отношение к тому, что происходит с моей страной. И если у меня слишком болезненных поражений не было, то у моей страны они были.

Было ли вам когда-нибудь стыдно за свои действия. И если да, то за какие?

Бесспорно. Думаю, в юности, в детстве я делал много разных дурацких поступков, потому что был буяном.

Сколько стоил Иван Леньо в 2012 году?

Думаю, что Иван Леньо отдельно от KOZAK SYSTEM не оценивается. Но если говорить о KOZAK SYSTEM, то это коммерческая тайна. Сейчас KOZAK SYSTEM стоит дороже.

Сколько стоит Иван Леньо в 2019 году?

Если говорить о тех ценностях, которые я исповедую, я могу делать очень многие вещи бесплатно. Если какие-то вещи меня заставляют делать против моей воли, то деньги бессильны.

Предлагали ли вам когда-нибудь взятки?

Мне не за что давать взятки. Я не функционер и не государственный служащий. Поэтому взятки не предлагали.

Давали ли вы кому-то взятки?

Стараюсь не доводить до этого. Но за помощью друзей бесспорно обращался.

Оранжевая революция или Революция Достоинства?

Обе очень важны в нашей жизни.

Приходилось ли вам выступать в поддержку кандидатов в президенты Украины?

Да.

Из шестерых президентов Украины кто вам ближе по духу и почему?

Виктор Андреевич Ющенко. Потому что он реально является тем, каким бы я хотел видеть украинского президента. По складу ума, по знаниям, по вере в Украину и, самое главное, по его украинской позиции.

Что является вершиной творческих амбиций Ивана Леньо?

Хотел бы, чтобы KOZAK SYSTEM гастролировало бы по миру и несло бы украинскую культуру тем, кто плохо знает о существовании Украины как государства.

Мечтаете ли вы стать президентом Украины?

Мечтать о таком невозможно. Это не является профессией и даже не является должностью. Это что-то мистическое. Человек, которого выбирает народ, обычно сам не осознает, насколько эта должность опасна, невероятно ответственна и очень тяжела. Я не хотел бы нести этот крест.

Кем бы вы хотели себя видеть через 10 лет?

Рок-музыкантом, который активно гастролирует.

Спасибо. С блиц-опросом все. Переходим к основной части программы. Ваш дедушка был побратимом Степана Бандеры? Это дед по маме или по отцу? Расскажите о своей семье.

По маминой линии мои родственники - переселенцы с Лемковщины. Родственники отца всегда жили в Украине. А буквально недавно я узнал, что мой отец, которого я единственного знал всю жизнь, который меня воспитывал, не является моим биологическим отцом. А биологический отец жил в Калуше и не так давно умер. Так вот он был сыном сотника УПА и побратима Бандеры.

А как вы восприняли эту историю? В 46 лет узнать о биологическом отце...

Знаете, если бы я узнал об этом лет в 25-30, думаю, что моя реакция была бы отрицательной. Люди в этом возрасте большие максималисты и моралисты. А уже в этом возрасте я достаточно философски смотрю на жизнь. Мне было нелегко, но как исследователь этой жизни я с большим удовольствием встретился с ним. Это выглядело очень трогательно. Он держался молодцом, объяснил, почему он не мог появляться в моей жизни.

После школы, как вы признались в интервью радио "Новое время", вы собирались поступить во Франковский техникум с футбольным уклоном. Не жалеете, что не стали футболистом?

Нет. Потому что моя карьера как музыканта состоялась, а что было бы, если бы я стал футболистом, я сказать не могу. Но точно знаю, что какую бы профессию ни избрал, достиг бы в ней значительных успехов, я по природе перфекционист.

В конце распада СССР, когда вы вступали в музыкальный техникум, люди в основном занимались кооперацией: ездили на Польшу, как-то зарабатывали. Почему вы выбрали музыку?

Редко встретишь ребенка, который в 13-14 лет уже твердо знает, кем она хотела бы быть. Я таким не был. Я играл на аккордеоне, потому отцу это нравилось. Мой выбор был спонтанным. Отец сказал: "Попробуй поступить в музыкальное училище". Музыкальная профессия ценилась тем, что чуть не единственная не требовала рабочего дня с девяти утра до шести вечера. Музыканты - это была каста творческих людей, которая фактически выпадала из системы трудового рабства. Я играл не очень хорошо, поступил с большим трудом, не было большого конкурса. А дальше меня это увлекло. Я очень много работал и уже не мыслил себя вне музыки.

Вы учились в двух консерваториях - Воронежской и Киевской.

В Воронежскую я поступил только потому, что в Киевской в то время не было класса аккордеона. Тогда класс аккордеона был только в России, и у меня просто не было выбора. Как только в Киеве открылся класс аккордеона, я перевелся.

Вы учились и в аспирантуре Киевской музыкальной академии.

Да, я закончил аспирантуру, но не защищал кандидатскую. Я этого не захотел. Я был чистым исполнителем, мне это нравилось. А если бы защитил диссертацию, это уже была бы деятельность околомузыкальная, преподавательская.

Период после консерватории и до группы "Гайдамаки". Знаю, что вы ездили с Александром Ярмолой по Европе, выступали. Расскажите об этом периоде.

Это был один из самых интересных периодов моей жизни. Только что открылись границы, появилась возможность увидеть мир. Ты молод, ты настырный. Хотелось свободы. Сашко одним из первых сел в поезд и поехал в Польшу, в Германию. Это была очень непростая жизнь. Были лишения, была игра на улице, "на шляпу". Были ночевки в разных сквотах, хостелах. Были знакомства с различными неординарными людьми - и интересными, и совершенно ненужными. Но все это было, потому что все это рок-н-ролл. Все это стало фундаментом моего понимания что такое рок-н-ролл, что такое рок-музыкант. И я до сих пор пользуюсь теми наработками, которые получил тогда.

Очень большой период вашей жизни - "Гайдамаки". В 2012 году вы разошлись с Ярмолой и создали KOZAK SYSTEM. На вопрос журналистов о том, какие у вас отношения с Александром Ярмолой, вы ответили: "Слава Богу, никаких". А почему?

Я по-разному отвечаю на этот вопрос. Тогда нам казалось несправедливым, что он забрал себе это название, которое очевидно принадлежало и нам, а мы вчетвером остаемся без имени. Но случилось так, как случилось, а нам пришлось с нуля поднимать новое имя. Но сейчас я об этом не жалею. Потому что "Гайдамаки" - это был большой классный период, который закончился в тот момент, когда мы разошлись. Сегодня то, что делает KOZAK SYSTEM, гораздо объемнее, чем то, что делают "Гайдамаки". Возможно, закончились времена прямолинейной и брутальной музыкальной "гайдаматчины", а начались времена разумного подхода к бунтарству. Как по мне, любая бунтарская деятельность должна быть осознанной, так как ее результаты гораздо важнее, чем сама деятельность. Сама стихия меня не увлекает. Меня увлекают результаты.

Но сейчас у вас нет предвзятого отношения к Сашку и вы нормально общаетесь?

Мы не общаемся, потому что почти не видимся. Но если увижу - пожму руку, попривествую.

В последние три десятилетия украинская музыка переживала разные периоды. Подъем середины 90-х, затем в концертные залы Украине пришли басковы и киркоровы. Что сдержало тогда движение украинской музыки и почему мы переживали тогда культурную оккупацию российской попсы?

Вы задали вопрос, на который, если вдумчиво и в полном объеме ответить, нужна как минимум час. Если коротко и просто: существовала империя. Империя впитала в себя лучшее - с технической точки зрения, человеческий фактор. В Россию ехали лучшие. Там была возможность состояться как профессионал. Украина решила стать независимой. Не все жители Украины были солидарны с тем пассионарным меньшинством, которое решило стать независимой страной. Это очень ограничило серьезный прогресс, эволюционный скачок в пространстве. Это касалось всех сфер деятельности украинцев - музыки, науки, техники и тому подобного. И если бы не началась война на Востоке Украины, до сих пор ренессанс украинской современной культуры, искусства, кино, литературы не состоялся, а если и происходило бы, то очень медленно. Это не был бы мейнстрим, это был бы андеграунд. Сегодня, через 5 лет после Майдана, мы видим огромные, как за такое короткое время, достижения. Украинские музыканты собирают стадионы. И уже не одна группа "Океан Эльзы", а их гораздо больше. Есть успех за рубежом, команды делают успешные зарубежные туры. Все это происходит потому, что украинцы проснулись как нация, и я очень хотел бы, чтобы это не останавливалось.

Вы в многочисленных интервью говорите, что KOZAK SYSTEM имеет фундаментальную проукраинскую позицию. Как вы относитесь к украинским коллегам, которые продолжают выступать в России?

Ну, я таких уже сейчас не знаю. А если они есть, то они мне не коллеги. А в принципе, любой публичный человек - хотел бы он этого или нет - должен со временем публично заявить о своей гражданской позиции. И если ты поддерживаешь войну России против Украины - приготовься к осуждению, к тому, что твои концерты будут срывать, что, возможно, тебе придется эмигрировать в ту страну, которая тебе больше нравится.

В июле 2019 года, в интервью "Молодом буковинцу", вы рассказали, что вас когда-то сватали в политику. Кто и что хотел от вас получить в политике и почему вы туда не пошли?

Думаю, за мою четкую гражданскую позицию и за то, что я решаюсь озвучивать вещи, которые другие люди не решаются. Для политических партий такие персонажи как я имеют большой интерес: есть аудитория, может быть большой рейтинг. Но. Я подчеркиваю: иметь гражданскую позицию - это нормально для любого человека, но не более в моем случае. Потому что когда я захожу на поле, где начинается политическая борьба, там нужно иметь совсем другой архетип, другое мышление, быть человеком, мягко говоря, довольно хитрым, циничным, простите за слово, лживым. Потому что такая это сфера. Я не хочу быть не собой. Кроме того, я не верю, что сегодня какой-либо политик может быть независимым и привести к какому-то конкретному результату, если его не поддерживает большое количество людей. Но поддерживает сознательно. Не то, что мы видим сейчас, когда 70 условных процентов населения надеется. Сами ничего не делают, а просто верят очередному лидеру, образ которого слепили в телевизоре, и надеются.

Есть ли у KOZAK SYSTEM какие-то принципы, когда вы где-то и у кого-то не будете выступать ни за какие деньги?

Бесспорно есть. Речь идет о вечных врагах Украины, тех, кто сейчас на Востоке убивает моих братьев и сестер.

В Украине тоже есть их сторонники.

И их много. Скажем так. Мы не будем выступать для людей, чью гражданскую и нравственную позицию мы хорошо знаем и не разделяем.

А как часто вас приглашают выступать на частных вечеринках, на корпоративах, на свадьбах.

Не очень часто, но приглашают.

С 2013 года у вас четко артикулированная гражданская позиция, вы принимали активное участие в Революции Достоинства, выступали на фронте. Как ви относитесь к тем музыкантам, да и вообще к людям, которые не замечают в Украине войну?

Может они действительно так поглощены своей работой и находятся в своей капсуле, что они этого не замечают, во что я не верю. Разве что существуют один или два каких-то гения. Невозможно не замечать войну. Соответственно, невозможно не иметь по этому поводу своей позиции. Если они ее не озвучивают, значит они боятся. И тут вопрос: боятся чего? Осуждения своих близких? Потерять сторонников, гонорары, известность? Других я объяснений не нахожу.

Возможно, это связано и с тем, что последние президентские и парламентские выборы были, в принципе, определяющими для украинского общества. Потому что кто-то хотел получить все и сразу: и мир в Донбассе, и низкие тарифы, и дешевую колбасу... Общество у нас разное.

Очень разное.

Это не общество, где "брат за брата", как в вашей песне. Люди пытаются закрыть глаза и сказать: "Это где-то на Востоке, далеко. Мы этого не видим и слава Богу".

Это наш украинский народ. Он разный.

И ничего не поделаешь?

Ничего не поделаешь. Не нужно сокрушаться по поводу реакции на современные события людей, которые не имеют влияния на эти процессы. В каждой стране есть слои населения: кто-то отвечает за реальные процессы, а кто-то просто потребляет, скажем так. Это нормально. Если мама четырех или пяти детей пытается заработать какую-то копейку, чтобы их накормить, выучить, одеть, и в этот момент ей не хватает времени разбираться в каких-то социальных процессах, это нормально, это жизнь. Но мы сейчас говорим о тех людях, которые имеют сознание, которые понимают, что происходит, и продолжают молчать, не замечать, а еще хуже - превращать в пространстве войну России против Украины в гражданский конфликт. Это подло, я считаю, и приведет к катастрофическим последствиям.

Президент Зеленский очень часто говорит о примирении. Примирение, примирение и примирение. Таким образом закладывая в сознание людей, как логическое продолжение, что примирение может быть после гражданской войны. Очевидно, после того, как Россия уйдет с Донбасса, если она оттуда уйдет, нам предстоит большой период взаимопонимания. Как вы думаете, много времени для этого понадобится?

Это зависит от проявления гражданской позиции большого количества украинцев. Ведь по социсследованиям в Украине до сих пор существует 15% населения, считает, что украинцы начали войну против России. Я не поверил своим глазам, но это правда, есть такая статистика. Пассионариев, которые первыми выходили на Майданы, которые первыми идут на Вече, очень мало, где-то 3-5 процентов. Остальным очень легко манипулировать. Люди верят телевизору, к сожалению. У нас президент фактически был выбран благодаря одному-единственному сериалу. Реальность гораздо тяжелее. И как сейчас быть президенту Зеленскому, чтобы, как он хочет, остановить войну. Есть два варианта. Или пойти на условия, которые предлагает агрессор, или уничтожить агрессора.

Шесть лет прошло с начала Майдана. Что за это время Украина получила и потеряла?

Получила самое главное - чувство того, что простой народ может влиять на ход истории и изменять ее. Люди поверили, что украинское может быть модным, может быть конкурентоспособным. Что Украина как страна может состояться, если мы все вместе будем работать в определенном режиме. За это время появилось много достижений в украинской культуре. У нас родились дети, которые не знают языка захватчика. У нас продолжается процесс развития страны как явления. А отрицательного, я думаю, только одно: очень жаль Героев Украины, погибших за ее независимость.

В феврале 2020 года ваша команда представляет альбом, который называется "Закохані злодії". Что это будет за альбом, и кто будет выступать в Октябрьском дворце?

Мы этот альбом назвали символично. Нам очень понравилось название одной песни, которую мы услышали в исполнении молодого музыканта Максима Рубана в одном из киевских клубов. Нам это название показалось очень интересной. В новом альбоме, который мы будем презентовать 29 февраля в Октябрьском дворце, все песни будут любовную тематику. Это разные проявления, различные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Не всегда успешные, порой трагические, порой странные... А "Закохані злодії" - это очень удачный образ нас, как музыкантов, которые будут представлять эти песни.

А что для вас счастье? Когда вы чувствуете себя счастливым?

На мой взгляд, счастье - это побочный эффект от хорошо организованной жизни. Счастье не бывает долгим. Это вспышки, очень короткие промежутки времени, когда ты чувствуешь определенное наслаждение от результата, скорее всего. Это очень эфемерная составляющая, которую невозможно сломать, зафиксировать. Но она существует среди хаоса, и я очень счастлив, что чувствую это счастье почти каждый день.

Ну и традиционный вопрос для всех гостей нашей программы. Какова идеальная Украины в вашем понимании?

Для краткого ответа можно было бы назвать страну, на которую я бы хотел, чтобы Украина была похожа. ну, например, Германию. Но каждая страна уникальна, каждая имеет свой путь. Я хотел бы видеть Украину, люди в которой не считают ее территорией. Которые считают себя гражданами. Которые любят и уважают каждый сантиметр нашей земли. Которые чувствуют себя причастными к процессам эволюции. Которые осознают, что от их голоса и позиции зависит их будущее и будущее их детей. Чтобы люди знали родной язык, уважали его, знали бы еще как минимум два-три иностранных языка, много ездили. Чтобы украинцы чаще улыбались друг другу. Чтобы не искали виновных, не ждали Мессию, не плакали. Чтобы были настроены положительно и невероятно уважали родителей.

На этой оптимистической ноте мы завершаем разговор. Спасибо.