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Espreso.tvОбществоПоявились подробности о первом больном Covid-19 в Харьковской области

Появились подробности о первом больном Covid-19 в Харьковской области

Харьковчанин, у которого в субботу, 28 марта 2020 года, подтвержден COVID-19, находится дома на самоизоляции. Это первый официально установленный случай на коронавирус в пределах Харьковской области

Об этом со ссылкой на пресс-служба Харьковской ОГА передает Еспресо.TV .

"На Харьковщине зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируется", - подчеркнул председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в области имеется достаточное количество тест-систем, проявляющих COVID-19. Вопрос по их использованию в том или ином клиническом случае принимает врач.

"Средства защиты, поступившие из Киева и были поставленные бизнесменами, уже все переданы в наши больницы", - сообщил Кучер.

По данным 24 канала , больному еще нет 30 лет и он недавно вернулся из Франции.

  • По состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
  • Впервые стало известно об одном зараженном лице на Харьковщине.

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