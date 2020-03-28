Появились подробности о первом больном Covid-19 в Харьковской области

28 марта, 2020, 12:41

Харьковчанин, у которого в субботу, 28 марта 2020 года, подтвержден COVID-19, находится дома на самоизоляции. Это первый официально установленный случай на коронавирус в пределах Харьковской области

Об этом со ссылкой на пресс-служба Харьковской ОГА передает Еспресо.TV .

"На Харьковщине зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируется", - подчеркнул председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в области имеется достаточное количество тест-систем, проявляющих COVID-19. Вопрос по их использованию в том или ином клиническом случае принимает врач.

"Средства защиты, поступившие из Киева и были поставленные бизнесменами, уже все переданы в наши больницы", - сообщил Кучер.

По данным 24 канала , больному еще нет 30 лет и он недавно вернулся из Франции.