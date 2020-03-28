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Espreso.tvОбществоК пандемии привела ложь власти Китая - Супрун

К пандемии привела ложь власти Китая - Супрун


фото: Укрінформ
Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что к пандемии коронавируса привела ложь китайских властей

Об этом Супрун сообщила в facebook.

По ее словам, она не разделяет мнение, что Китай якобы успешно поборол коронавирус.

"Именно ложь и давление на свободу слова китайских властей стали причиной такого масштабного распространения COVID-19 и таким тяжелым последствием для всего мира", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что Китай длительное время отрицал, что коронавирус передается от человека к человеку. По данным научного журнала The Lancet, первого пациента обнаружили 1 декабря, а уже 6 декабря была госпитализирована его жена, которая не находилась в месте заражения мужа и не посещала рынок животных.

"То есть уже 6 декабря китайские врачи фиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку. Однако, только 20 января глава национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердил случаи передачи вируса от человека к человеку. В этот же день крупнейшая газета города вспомнила о вирусе на главной странице впервые после 5 января. Между этими двумя датами Китай неоднократно и убедительно настаивал на том, что передача коронавируса от человека к человеку невозможна. Вопреки информации от врачей и здравому смыслу ", - отметила Супрун.

  • Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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