Главный санврач Франковсковщины рассказал, как хоронить умерших от коронавируса
28 марта, 2020, 11:59
Главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук предоставил рекомендации по захоронению больных коронавирусом
Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 27 марта 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Pravda.if.ua .
"У нас есть определенные рекомендации: захоронения производится при малом количестве лиц, те кто производит захоронения, должны быть в масках и желательно в защитных костюмах, тело рекомендуют оборачивать полотном, смоченным в хлорную смесь", - пояснил Савчук.
Вместе с тем, он призвал избегать паники по поводу подобных захоронений.
"Не нужно делать паники по захоронению таких людей. Это не та инфекция, от которой страдали люди на протяжении веков", - отметил главный санврач Франковской области.
- По официальным данным, в Украине пока насчитывается 311 случаев захворення на Covid-19, из них 8 - закончились летально .
- Больше всего больных коронавирусом обнаружено в трех областях на западе страны (Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской) и в Киеве.
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