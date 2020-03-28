Главный санврач Франковсковщины рассказал, как хоронить умерших от коронавируса

28 марта, 2020, 11:59

Главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук предоставил рекомендации по захоронению больных коронавирусом

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 27 марта 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Pravda.if.ua .

"У нас есть определенные рекомендации: захоронения производится при малом количестве лиц, те кто производит захоронения, должны быть в масках и желательно в защитных костюмах, тело рекомендуют оборачивать полотном, смоченным в хлорную смесь", - пояснил Савчук.

Вместе с тем, он призвал избегать паники по поводу подобных захоронений.

"Не нужно делать паники по захоронению таких людей. Это не та инфекция, от которой страдали люди на протяжении веков", - отметил главный санврач Франковской области.