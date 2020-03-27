Заместитель Венедиктов Трепак подтвердил свою отставку
27 марта, 2020, 15:50
Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Об этом он сказал в комментарии LB.ua .
"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сообщил Трепак.
Подробного комментария Трепака ожидают в ближайшее время.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в том числе, дел Гандзюк и Шеремета.
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