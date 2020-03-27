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Espreso.tvОбществоЗаместитель Венедиктов Трепак подтвердил свою отставку

Заместитель Венедиктов Трепак подтвердил свою отставку


фото: 24tv
Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку

Об этом он сказал в комментарии LB.ua .

"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сообщил Трепак.

Подробного комментария Трепака ожидают в ближайшее время.

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