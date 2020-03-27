Закрытие границ: еще почти тысяча украинцев хочет вернуться из США
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ .
По его словам, речь идет об отправке еще двух-трех самолетов для эвакуации украинцев с США. Однако в связи с полным закрытием границ Украины ситуация остается неопределенной.
"Действительно, есть вопросы по рейсу, который планировался на вылет из Киева 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает в то время, когда будет объявлено полное прекращение авиационного сообщения", - отметил дипломат.
В связи с этим посольство отправило письмо министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - чтобы этот рейс был учтен.
По словам Ельченко, билеты на рейс полностью раскуплены. Он вывезет из Украины тех граждан США, которые заявили о желании выехать в свою страну.
Посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами США. Власти США заверили, что украинцев с завершенными сроками виз, которые не смогли вовремя выехать, беспрепятственно выпустят из США. Консулы будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.
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- Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что железнодорожное и авиасообщение прекратится в ночь на 28 марта .
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