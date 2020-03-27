Закрытие границ: еще почти тысяча украинцев хочет вернуться из США

27 марта, 2020, 07:35

982 украинских гражданина зарегистрировались в украинской дипмиссии в США, выразив желание вернуться домой

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ .

По его словам, речь идет об отправке еще двух-трех самолетов для эвакуации украинцев с США. Однако в связи с полным закрытием границ Украины ситуация остается неопределенной.

"Действительно, есть вопросы по рейсу, который планировался на вылет из Киева 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает в то время, когда будет объявлено полное прекращение авиационного сообщения", - отметил дипломат.

В связи с этим посольство отправило письмо министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - чтобы этот рейс был учтен.

По словам Ельченко, билеты на рейс полностью раскуплены. Он вывезет из Украины тех граждан США, которые заявили о желании выехать в свою страну.

Посольство Украины провело несколько телеконференций с государственными органами США. Власти США заверили, что украинцев с завершенными сроками виз, которые не смогли вовремя выехать, беспрепятственно выпустят из США. Консулы будут принимать во внимание то, что задержка произошла во время карантина, не по вине гражданина.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine