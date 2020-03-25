Аваков заявил, что железнодорожное и авиасообщение прекратится в ночь на 28 марта
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Самолеты к нам будут прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами", - сказал глава МВД.
Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям объявит все детали".
Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.
"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины - дома вас примут всегда", - заверил Аваков.
По его словам, речь идет о том, что к таким вещам нужно относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, живущих в Украине.
"Есть два дня. Давайте, едьте, дорогие мои. А после этого (решение о закрытии авиасообщения), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хате, ну посиди там еще, если ты так решил. Потому что прошло уже две недели с тех пор , как мы попали в такую ситуацию ", - призвал министр.
Он отметил важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, вернувшихся из-за рубежа, поскольку у многих, кто вернулся из-за границы, подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.
"Каждый, кто прилетел, должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполиция контролирует", - отметил Аваков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения .
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