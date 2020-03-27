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Espreso.tvОбществоВнеочередное заседание Рады состоится 30 марта, - Зеленский

Внеочередное заседание Рады состоится 30 марта, - Зеленский


фото: ОП
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина .

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, так как приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов о противодействии коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании, будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

 

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