Внеочередное заседание Рады состоится 30 марта, - Зеленский

27 марта, 2020, 20:55

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина .

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, так как приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов о противодействии коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании, будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.