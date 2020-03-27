В Виннице 5 сотрудниц роддома заразились коронавирусом, - мэр
27 марта, 2020, 15:38
Пять работниц родильного дома Виннице заразились коронавирусом
Об этом во время брифинга рассказал мэр города Сергей Моргунов, передает РБК-Украина.
Моргунов отметил, что сначала заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, ее 5-летний племянник и еще четыре женщины, которые являются сотрудницами. Еще один больной в Виннице - 32-летний мужчина, который путешествовал по Европе.
"Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и беременных 14. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", - заявил он.
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