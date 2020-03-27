Коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева Крищенко

27 марта, 2020, 14:19

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус пидвердився в трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, состояние главы столичной полиции удовлетворительное и Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Полицейские уже установили круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода.

Помещение столичного главка продезинфицировали.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .