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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у начальника полиции Киева Крищенко

Коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева Крищенко


фото: reuters
У начальника полиции Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус пидвердився  в трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, состояние главы столичной полиции удовлетворительное и Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Полицейские уже установили круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода.

Помещение столичного главка продезинфицировали.

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