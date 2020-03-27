Коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева Крищенко
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook.
"Сегодня положительный диагноз на коронавирус пидвердився в трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - говорится в сообщении.
По словам Геращенко, состояние главы столичной полиции удовлетворительное и Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
Полицейские уже установили круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода.
Помещение столичного главка продезинфицировали.
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